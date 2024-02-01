قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق جنوب لبنان كتب: هانى حسن 01:01 م | الخميس 01 فبراير 2024 جانب من أحداث لبنان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ هناك قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف يارين والجبين وأم التوت جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن سقوط صاروخين من لبنان على الجولان المحتلة الجيش الإسرائيلي يقلّص عدد جنوده على حدود لبنان ويسحب لواء احتياط من غزة «الاحتلال الإسرائيلي»: سقوط قذائف من لبنان على مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن تقليص عدد الجنود في مستوطنات حدود لبنان لبنان قصف مدفعي الاحتلال القاهرة الإخبارية بقلم هانى حسن