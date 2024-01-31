الجيش الإسرائيلي يقلّص عدد جنوده على حدود لبنان ويسحب لواء احتياط من غزة

في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص قواته في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، أعلن أيضا انسحاب لواء الاحتياط الخامس من قطاع غزة، بحسب ما كشفته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أنهى مهمته القتالية ضمن الفرقة 162.

تفاصيل تقليص عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر تقليص عدد الجنود المتمركزين في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية وتقليص عدد قوات الجيش التي ستكون هناك، لافتة إلى أنه سوف يسيطر على المستوطنات أفراد من الوحدات الاحتياطية المحلية التي سيُطلب منها التعامل مع حوادث الاقتحام والحوادث الأمنية داخل المستوطنات.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقليص عدد جنوده المتمركزين بالمستوطنات، فيما يشير مسؤولون في الجيش إلى أنه تقرر إخراج الجنود الذين يقيمون في شقق ومنشآت المستوطنات فقط، وسيجري نقلهم إلى أماكن أخرى مؤقتة ستقام لهم خارج المستوطنات، وسيبقون فيها خلال النهار.

وعلق متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن نقل الجنود إلى مجمعات منفصلة، قائلا إن الجيش لا يخوض في التفاصيل حول كيفية انتشار القوات لأسباب تتعلق بالأمن، لافتا إلى أنه جرت تعبئة قوات الجيش في جميع مستوطنات القيادة الشمالية.

ألوية سحبت من قطاع غزة

ومنذ أيام، أعلن جيش الاحتلال سحب ألوية احتياطية من قطاع غزة، وهما اللواء «كرياتي» بعد أن شارك الآلاف من عناصره في معارك ضارية ضد الفصائل الفلسطينية في خان يونس، ولواء المظليين الذي يُعرف باسم «رأس الرمح» والمتألف من 5 كتائب، بحسب ما ذكرته قناة «كان» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وبذلك، يعد جيش الاحتلال قد سحب عدة ألوية من قواته في قطاع غزة، من بينها الكتيبة رقم 7107 والفرقة 36 والكتيبة 13 في لواء جولاني.