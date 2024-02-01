«القاهرة الإخبارية»: المستوطنون ينظمون تظاهرات لمنع دخول المساعدات إلى غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن المستوطنين الإسرائيليين ينظمون تظاهرات لمنع دخول المساعدات إلى غزة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن معبر كرم أبو سالم المخصص في دخول البضائع والإغاثات الإنسانية تعرض للتظاهر من قبل مستوطنين ومنعوا إدخال المساعدات، ما دفع إعلان القوات الإسرائيلية المعبر منطقة عسكرية مغلقة، ثم تحركوا إلى معبر العوجة وضغطوا على المركبات والشاحنات التي تقل المساعدات الإنسانية ومنعوا دخولها إلى غزة.

وتابعت أنهم تحركوا أيضا إلى الموانئ المتواجدة بالداخل الإسرائيلي الذي يدخل من خلاله القمح إلى القطاع، وفق إيعازات من إدارة الولايات المتحدة وعرقلوا إدخال المساعدات هناك، بل واعتدوا على سائقي الشاحنات الذين هم فلسطينيو الداخل، وجميعها أفعال تحمل تحريضا على الشعب الفلسطيني.