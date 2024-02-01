«الهلال الأحمر الفلسطيني»: إسرائيل تطلق النار مباشرة على سيارات الإسعاف

أعلنت منظمة الهلال الأحمر الفلسطين أنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة 8 آلاف نازح والطواقم الطبية والمرضى داخل مستشفى الأمل بخان يونس، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارات الإسعاف في محيط مستشفى الأمل، موضحا أنه في حالة خروج مستشفيات جنوب قطاع غزة عن الخدمة سينهار القطاع الصحي كليا.

وأكدت أن هناك شح شديد في المستلزمات الطبية داخل مستشفى الأمل بخان يونس، مع تواصل الحصار الإسرائيلي لليوم الـ11 على التوالي.