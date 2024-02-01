«حقوق الإنسان» يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطرق.. الصحفيون لهم دور كبير

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب منذ أيام، مسألة توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل في قطاع غزة، وبالفعل بدأت العديد من المنظمات والمؤسسات العمل على توثيق تلك الجرائم المرتكبة في غزة.

توثيق جرائم إسرائيل

ومن جهته، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الوطن»، إن توثيق جرائم إسرائيل يتطلب التواجد الميداني داخل قطاع غزة، والدخول للقطاع حاليا غير ممكن، بالتالي يتم اتباع أساليب أخرى في التوثيق، حتى يتم الوصول إلى نفس النتيجة.

وأشار ممدوح إلى الاستعانة بطرق أخرى تعتمد على عدد من الشواهد، وهي موثوقة يمكن عرضها على محكمة العدل الدولية.

تقارير السلطات المختصة

وأوضح أن تقارير التوثيق الرسمية تصدر من السلطات المختصة، إلى جانب الاستعانة بشهادة شهود العيان والنازحين، أو توثيق شهادة مندوبي الهيئات الدولية، إلى جانب التقارير التي تصدر عن المنظمات الإغاثية العاملة داخل القطاع.

وتابع ممدوح أنه يتم الاستعانة في توثيق جرائم الاحتلال بشهادة الصحفيين، وإدخال الفيديوهات والصور الملتقطة من قبل المواطنين أو الصحفيين ضمن الأدلة، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تكون في حد ذاتها شهادة ضدهم.