الحوثيون: الضربات الأمريكية والبريطانية لن تحد من قدراتنا العسكرية

أكد الحوثيون أن الضربات الأمريكية والبريطانية لا تأثير لها، ولن تحد من قدراتنا العسكرية، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وشدد على المواصلة في عمليات البحر الأحمر طالما استمرت الحرب في غزة، مواصلًا: « محاولة واشنطن طلب المساعدة من بكين للتوسط من أجل وقف استهدافنا للسفن المرتبطة بإسرائيل بالبحر الأحمر تظهر أن الولايات المتحدة وبريطانيا فشلتا في مهمتهما».