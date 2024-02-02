فضل قراءة سورة الملك قبل النوم.. تنجي وتشفع لقارئها

تعتبر سورة الملك من السور المنجية التي لها مكانة كبيرة في الإسلام، ولها فضل عظيم على من يقوم بقراءتها، فهي تُعتبر من السور الموجبة للحفظ والقراءة المتكررة، وقد ثبت في السنة النبوية الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب قراءتها قبل النوم، وفقا لدار الإفتاء المصرية، كما أن السورة بها معاني كثيرة، وتذكر الإنسان بأنه سيحاسب على أعماله يوم القيامة.

سورة الملك قبل النوم

وأوضحت دار الإفتاء الصرية، في منشور عبر صفحتها الشخصية حول فضل قراءة سورة الملك قبل النوم، أن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يحبّ سورة الملك، ويداوم على قراءتها كلّ ليلةٍ، وذُكر أنّه يودّ لو أنّها في قلب كلّ مسلمٍ"، موضحة أن لقراءة سورة الملك العديد من الفضائل التي تعود بالخير على المسلم.

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

وأضافت الإفتاء أن قراءة سورة الملك قبل النوم لها عديد من الأفضال على المسلم ومنها:

- تمنع عذاب القبر.

- منجية لمن يحافظ ويداوم على قراءتها في ليلته قبل نومه.

- مجادلة عن صاحبها يوم القيامة، لأنها تأتي يوم القيامة وتجادل عن صاحبها لتدخله إلى جنان النعيم.

- تبعد عن قارئها عذاب جهنم.

- تشفع لصاحبها يوم القيامة.

- تسبب الحسنات والثواب لصاحبها، لأن من يحافظ على قراءتها يوميا قبل نومه يحصل على كثير من الحسنات والثواب، فكل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعفُ لمن يشاء، إذ يحصل المسلم على الكثير الوارف من الثواب والحسنات إذا داوم عليها.