«دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز» يطلق منحة لدعم المشاريع الثقافية بالمنيا

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، عن إطلاق منحة كريتيف سيركلز لدعم المشروعات الثقافية بالمنيا، وذلك في ختام فعاليات النسخة الثالثة لمشروع «دوائر الإبداع - كريتيف سيركلز» التي أقيمت في مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا.

وصرح الدكتور، هشام عزمي في بيان، أن مشروع «دوائر الإبداع كريتيف سيركلز» هو أحد الآليات المُهمة لبناء قدرات العاملين بوزارة الثقافة، والعاملين بالمجال الثقافي ككل.

دعم الصناعات الثقافية

ويستهدف المشروع دعم الصناعات الثقافية، والعمل على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تُحقق العدالة الثقافية، كونه يتم تنفيذه بجميع أقاليم ومحافظات الجمهورية، فضلًا عن دوره في بناء الشراكات والتشبيك مع الهيئات الدُولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة.

ومبادرة «دوائر الإبداع - كريتيف سيركلز» هي حاضنة للصناعات الثقافية الصغيرة، أطلقتها إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وتستهدف رفع كفاءة المديرين الثقافيين في القاهرة والأقاليم، عبر تقديم الدعم التدريبي والفني لأصحاب المشاريع والمبادرات من القطاعين الحكومي والمدني أو من الأفراد، وكذلك تقديم الدعم المالي للمبادرات الأكثر جدوى اجتماعيا واقتصاديا في مجتمعاتها المحلية.

المهام الأساسية للتدريب

وقد اشتمل التدريب على تعريف بالسياسات الثقافية كجزء من السياسات العامة، ودورها ومهامها الأساسية وصياغتها، والهياكل التنظيمية، ودور قطاعات وزارة الثقافة، والتشريعات القانونية المتعلقة بالثقافة، والتمويل، وتدبير الموارد، وريادة الأعمال الثقافية، وتصميم وتخطيط المشروعات، وبناء الشراكات والتشبيك، والتسويق، وصياغة المشروعات، وكتابة الميزانية، كما يتضمن التدريب عرضًا لعدد من قصص النجاح والتجارب المميزة في الإدارة الثقافية، وتنمية الصناعات الثقافية من القطاعين الحكومي والأهلي.

وتضمن اليوم الختامي لكريتيف سيركلز، شرحا وافيا للمشاركين، حول التخطيط المالي وكتابة المشاريع المقدمة للدعم وصياغة الميزانيات باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية والمسئول عن ملف إدارة الشراكات بين اتحاد المعاهد الثقافة الوطنية الأوروبية يونيك والجهات الحكومية؛ والذي أدار مشروعات خاصة بالاقتصاد الإبداعي و التنموي، بإجمالي تمويل يصل 15 مليون يورو تقريباً في مصر.

كما تضمنت فاعليات الختام كلمات ختامية شارحة لكافة التفاصيل والمواعيد والضوابط ذات الصلة للمنحة.