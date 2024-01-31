وزيرة الثقافة تتفقد أجنحة وقاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، جولة تفقدية في قاعات وأجنحة الناشرين ومنطقة الخدمات اللوجستية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار متابعتها المستمرة لفعاليات الدورة الـ55.

جاء ذلك للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة، ومردود ما يُقدمه المعرض من تسهيلات للجمهور والناشرين، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتحدثت وزيرة الثقافة مع عدد من الناشرين حول إصداراتهم التي يعرضونها، ومدى إقبال الجمهور عليها، حيث أعربوا عن امتنانهم لهذا الاهتمام الذي يؤكد حرص وزارة الثقافة على دعم نجاح المعرض.

وأبدت الوزيرة سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي لمستها خلال الجولة، مثمنة حجم الإقبال الكبير من الأسر المصرية على معرض الكتاب، الذي يُقام تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

وجاءت مملكة النرويج ضيف شرف، وجرى اختيار اسم الدكتور سليم حسن «شخصية المعرض»، واسم الكاتب يعقوب الشاروني «شخصية معرض كتاب الطفل»، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.