رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أرض «الذهب» مصر تبوح بالثروات

كتب:

الوطن
09:32 م | الخميس 01 فبراير 2024
أرض «الذهب» مصر تبوح بالثروات

أرض «الذهب» مصر تبوح بالثروات

شهدت السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة من الدولة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، عبر البدء الفعلى فى عملية الإصلاح الضريبى، وتحسين الرقابة على الإنفاق العام، وزيادة مشاركة المجتمع فى صنع القرار، ومراجعة اللائحة الأساسية للشركات العامة، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص كشريك استراتيجى فى التنمية بأغلب القطاعات، بما فى ذلك قطاع التعدين والثروة المعدنية، الذى شهد تطويراً كبيراً فى السنوات الأخيرة.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف جهود الدولة فى قطاع التعدين والبحث عن الذهب، عبر طرح صندوق استثمارى للاستثمار فى المعدن النفيس، وإقامة المعارض الدولية على أرض مصر، فضلاً عن تعديلات تشريعية كان لها أثر بالغ فى جذب الشركات العالمية للتنقيب، وتعديلات أخرى أُجريت على قانون الثروة المعدنية، والتى كانت عبارة عن متنفس يعطى للعديد من المعادن فرصة الخروج من باطن الأرض والدخول فى مراحل التصنيع والتصدير، من خلال جذب الشركاء الأجانب للعمل فى القطاع، بعدما تسبب القانون القديم فى مخاوف لدى المستثمرين من الإقدام على العمل فى السوق المصرية.

ومع اتجاه وزارة البترول لتطوير قطاع التعدين وتحديثه، تعاقدت الوزارة مع بيت استشارى عالمى، لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب، منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالى، لأن قطاع التعدين جزء مهم من الصناعة، لكن مساهمته كانت منخفضة فى الاقتصاد الوطنى، لذلك تم إصدار قانون التعدين الجديد، إذ عملت الدولة على حل كل هذه الأزمات لتصبح فى الوقت الحالى وجهاً للاستثمار الأجنبى فى القطاع، بعد إقبال الشركات العالمية على العمل فى مصر.

صندوق الاستثمار فى المعدن النفيس فرص ادخارية تلبى احتياجات مختلف الشرائح

اقرأ المزيد:

«التجارة»: الإصلاح الاقتصادى «حائط الصد» أمام الصدمات

خلال «الإصلاح الاقتصادى» البنوك تضخ قروضاً تقترب من 2 تريليون جنيه

«الإصلاح الاقتصادى» فى عهد «السيسى»: مصر من أسرع الدول نمواً فى «المنطقة».. ونجحت فى تأسيس اقتصاد قوى

دينا عبدالفتاح تكتب: «الإصلاح الاقتصادى ٢».. إلى أين نتجه؟!

الرئيس السابق لـ«الاقتصادى العالمى»: مصر كانت شجاعة فى مواجهة «الإصلاح».. والتعافى بدأ فى عامى 2018 و2019 لولا جائحة «كورونا»

البرلمان يستكمل تشريعات الإصلاح الاقتصادى والإدارى فى الانعقاد الخامس

موازنة «الانطلاق الاقتصادى» مصر تجنى ثمار الإصلاح

«الإصلاح الاقتصادى».. ماذا بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج؟

«السيسى» يغادر واشنطن بـ«مكاسب الإصلاح الاقتصادى وتمكين المرأة»

الشعب يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى
بقلم الوطن