«التجارة»: الإصلاح الاقتصادى «حائط الصد» أمام الصدمات

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى تتبناه الحكومة، أسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، ما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. وقالت «جامع»، وفقاً لبيان الوزارة أمس، فى كلمتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لقمة «مصر للأفضل»، بحضور وزراء التخطيط والهجرة والتضامن، إن 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، التى قامت بها الحكومة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى كانت بمثابة «حائط الصد» أمام التطورات الاقتصادية فى العالم، وكان لها أبلغ الأثر فى تعزيز تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة تبعات جائحة كورونا، ودفع مؤشرات أداء الاقتصاد فى العام الماضى إلى معدلات نمو غير مسبوقة، ومن أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية تنامى قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، مما أسهم فى انخفاض العجز فى الميزان التجارى بنهاية عام 2021. وأوضحت «جامع» أن هذه الإجراءات أسهمت فى دعم نشاط مجتمع الأعمال والوصول إلى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ليصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 9%، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.