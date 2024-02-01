حزب المصريين ينظم ندوة تثقيفية للتوعية السياسية للشباب في الغردقة

​​​​​نظم حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بمقر أمانة مدينة الغردقة، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي يعقدها الحزب بهدف تعزيز بناء قدرات الشباب نحو العمل السياسي والتوعية بالتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة الإقليمية والدولية فضلًا عن تعزيز الانتماء الوطني، واستكشاف طاقات جديدة من الشباب داخل الحزب واستهداف العقول المبتكرة من قِبل قيادات وأعضاء أمانة البحر الأحمر.

طاقة متجددة

وقال الدكتور عبد الله حسن، نائب رئيس حزب المصريين، إن الشباب المصري يتميز بالمقدرة على العطاء نظرًا لما يمتلكونه من طاقة متجددة وجرأة في الممارسة ودأب نحو تحقيق الهدف، موضحًا أن الدولة المصرية مهدت الطريق لتفعيل آليات العمل الحزبي السياسي، مما سمح بإطلاق طموح الشباب ليتحمل مسئولية الحفاظ على الوطن، وصون مقدراته، والعمل المتواصل والجاد لنهضته، ورفع رايته بين مصاف الدول في ضوء التحديات التي تواجه العالم.

وأضاف حسن أن الشباب يستطيعون من خلال مشاركتهم في الأحزاب السياسية أن يترجموا ما يتطلع إليه الجماهير أو ما يرغبون في تحقيقه، سواءً ارتبط ذلك بالحياة العامة أو بالحياة السياسية، من خلال التعبير عن الرأي بهدف الإصلاح والتنمية المستدامة لمقدرات الوطن، بالإضافة إلى النقد البناء الذي يؤدي إلى التحسين والتطوير، ومن ثم يستطيع الشباب من خلال العمل الحزبي المساهمة في تكوين الآراء العامة الوطنية، وهنا يجب على الأحزاب الوقوف بكل قوة إلى جانب أبناء مصر وإيصال الرسائل الوطنية بصورة سليمة من أجل تجنب محاولات السيطرة على عقول الشباب من الخارج.

ومن ناحيته، قال هاني عبد السميع، أمين حزب المصريين بالبحر الأحمر، إن الشباب المنتمي لحزب سياسي لابد أن يتبع المنهج التنظيمي والفكر الاستراتيجي للحزب من خلال فتح قنوات الاتصال الجماهيري من أجل تحقيق المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتلاقي مسؤولي الدولة مع الشعب بغرض التعرف على الاحتياجات والمتطلبات، أو لاطلاعهم على ما يدور من أحداث أو إنجازات أو القضايا التي يتم التعامل معها على المستويين الداخلي والخارجي، بما يُسهم في التوعية الصحيحة لديهم، ولجموع الشعب.

توجيهات القيادة السياسية

وأكد عبد السميع على ضرورة استغلال توجيهات القيادة السياسية بضرورة المشاركة الشبابية في بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة، خاصة بعد أن أتاحت حرية التعبير عن الرأي، بما يؤدي للإيجابية في البناء والتطوير، موضحًا أن هناك دور كبير مُلقى على عاتق شباب الأحزاب السياسية لاسيما بعد وصول عدد كبير من الفئة الشبابية إلى مراكز اتخاذ القرار بالدولة المصرية، وهو ما يٌعد خير شاهد على المُناخ السياسي الإيجابي المشجع على المشاركة دون خوف أو تردد.

جاء ذلك بحضور أسامة مجدي، أمين عام مساعد، مصطفى العمدة، أمين العضوية، خالد عبيد، أمين مجالس المحلية والنيابية، محمد رأفت، أمين لجنة التعليم، غريب محمد، أمين الشباب، راوية محمد، أمين لجنة التقييم والمتابعة، أبانوب مجدي، أمين الإعلام، ولفيف من أضاء الحزب.