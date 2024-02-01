«طه حسين والمؤسسات الثقافية».. ندوة بمعرض الكتاب

استضاف الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، الجلسة الثالثة من مؤتمر طه حسين، والتي جاءت تحت عنوان «طه حسين والمؤسسات الثقافية»، بحضور الدكتور صبري حافظ، للحديث عن مجلس رعاية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، والدكتور سعيد المصري، والدكتور محمود عبدالباري للحديث عن عضوية مجمع اللغة العربية، وإيهاب الملاح، للحديث عن طه حسين بين مؤسسات جامعة الدول العربية، وغيرهم.

عفيفي: معرض الكتاب أصبح تاريخا للثقافة المصرية والعربية

أدار اللقاء الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق، قائلا: «المعرض أصبح تاريخا للثقافة المصرية والعربية لسنوات طويلة وكل عام يؤكد وجوده، هذا العرس الثقافي الذي يحتضن جمهوره من كل مكان».

وأضاف، أن تناول الحديث عن العميد طه حسين الآن دليل على أن هناك حاجة ملحة لاستعادة مشروع طه حسين بعد رحيله.

فيما تحدث الدكتور صبري حافظ، الأكاديمي والناقد الكبير، عن عودة طه حسين من بعثته بفرنسا، لكي يدرس التاريخ القديم في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكانت الأحداث تغلى آنذاك: «كتب وانتقد الأزهر في المجلة التي كان يترأس تحريرها أحمد لطفي السيد، وكان لديه وعي كبير في سن مبكرة».

طه حسين كان كاتبا منتظما في جريدة الأحرار المصريين والوفد

وقال إن طه حسين كان كاتبا منتظما في جريدة الأحرار المصريين، وانضم للكتابة في جريدة الوفد بعد فصله من الجامعة، كما مر بمعارك كثيرة وأطلق عليه الشعب المصري عميد الأدب العربي، بدلا من عميد كلية الآداب التي حرم منها بعد فصله.

وتابع: حين كان مستشارًا لوزارة المعارف، أسس إدارة الثقافة داخل وزارة المعارف، وكان صاحب فضل في تكوين مكتبات في جميع المدارس الثانوية وأنا من الذين استفادوا من هذا القرار للاهتمام الشديد بالقراءة.

ولفت إلى دوره الكبير في تأسيس جامعة الإسكندرية 1942، على أعلى مستوى تشبه جامعات فرنسا، وأدارها لأول عامين، وحين أقال الملك حزب الوفد تم إقالته من رئاسة الجامعة، وكان قد أحدث طفرة في وزارة الثقافة.

فيما تحدث الدكتور إيهاب الملاح، عن طه حسين بين مؤسسات جامعة الدول العربية، مشيرا إلى وعيه بفكرة المؤسسة، وإيمانه بصناعة المؤسسات البشرية من خلال صنع طلابه أو اكتشافهم ومنهم، لويس عوض ومحمد مندور وغيرهم وهم بمثابة مؤسسات كاملة، فضلا عن مساهماتهم في تطوير مؤسسات أخرى، كما ارتبط اسمه بقسم اللغة العربية.