معرض الكتاب يقترب من المليون الثالث خلال 8 أيام من استقباله للجمهور

حشود كثيفة شهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 55، اليوم الخميس، حيث شهد المعرض اليوم، إقبالا كثيفا من الجمهور على كل بواباته، لحضور الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، واقتناء الكتب، حيث وصل عدد زوار المعرض في يومه الثامن نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2,812,574 زائرًا، وهو ما يؤكد مدى وعي الشعب المصري بأهمية القراءة، والاطلاع.

وزيرة الثقافة تلتقي 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافي الـ14 لشباب المحافظات الحدودية

وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، اليوم، على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، «أهل مصر» والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.

كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة - مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.

كما استقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، أطفال حي الخيالة.

مشاركة 1200 ناشر

ويشهد المعرض مشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).