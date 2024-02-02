«الصحة العالمية»: 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للعلاج

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل بهم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أكدت المنظمة، أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، موضحةً: "ينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة".

وأوضحت أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.