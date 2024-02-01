«الصحة العالمية» تشيد بنجاح مصر في عدد من الملفات.. أبرزها التخلص من فيروس سي

زار الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر خلفا للدكتورة نعيمة القصير، وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة من خلال خطط عمل محددة ومتكاملة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر مع قطاعات الوزارة المختلفة.

استعراض مجموعة من الملفات مع منظمة الصحة العالمية

وأضاف عبدالغفار، في بيان صحفي، أن اللقاء استعرض أهم الملفات ذات التعاون المشترك، وشملت ملف الصحة الواحدة، وملف تنظيم الأسرة، وكذلك الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والتي حققت فيها مصر نجاحا ملموسا من خلال تفعيل منظومة ترصد وتقييم بالمستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة.

«الصحة العالمية» تشيد بنجاح مصر في العديد من الملفات الصحية

من جانبه، وجه الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، الشكر لوزارة الصحة والسكان على تعاونها الدائم مع المنظمة، وأشاد بنجاح مصر في العديد من الملفات الصحية ومن أهمها حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي، وأيضا المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن وزارة الصحة والسكان تسير بخطي ثابتة، ودعا إلى عقد لقاءات دورية بمعدل ربع سنوي، لتقييم ماتم إنجازه، والعمل علي تطوير الاستراتيجيات المُحدثة وفقا لخريطة العمل الصحية.