الصليب الأحمر: انتشار الأمراض الفتاكة في قطاع غزة

أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة هشام مهنا، أنه لا يوجد مكان آمن في مختلف أنحاء القطاع، والطواقم الطبية تتعرض لإطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر أن قطاع غزة يشهد انتشارا للأمراض الفتاكة، موضحًا: لا تتوافر التدابير الأمنية لإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أن مئات الآلاف من المرضى في القطاع بحاجة إلى رعاية صحية بشكل دوري، مشددًا على عدم إمكانية أداء مهام إنسانية في القطاع دون توفير وصول آمن لسيارات الإسعاف.