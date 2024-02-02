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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الصليب الأحمر: انتشار الأمراض الفتاكة في قطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
03:21 م | الجمعة 02 فبراير 2024
تدهور الأوضاع في قطاع غزة

تدهور الأوضاع في قطاع غزة

أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة هشام مهنا، أنه لا يوجد مكان آمن في مختلف أنحاء القطاع، والطواقم الطبية تتعرض لإطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر أن قطاع غزة يشهد انتشارا للأمراض الفتاكة، موضحًا: لا تتوافر التدابير الأمنية لإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

ولفت إلى أن مئات الآلاف من المرضى في القطاع بحاجة إلى رعاية صحية بشكل دوري، مشددًا على عدم إمكانية أداء مهام إنسانية في القطاع دون توفير وصول آمن لسيارات الإسعاف.

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بقلم شريف سليمان