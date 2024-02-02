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معرض القاهرة الدولي للكتاب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن كلاب جديدة بعد فشل «عوكيتس» أمام المقاومة

كتب:

ماريان سعيد
04:12 م | الجمعة 02 فبراير 2024
كلاب الاحتلال

كلاب الاحتلال

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن الكلاب المدربة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا في وحدة «عوكيتس»، فشلت بمواجهة الكلاب الضخمة التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدة اتجاه جيش الاحتلال لشراء كلاب مدربة من أوروبا من أجل الاستعانة بها خلال الحرب، إذ وجه مدير المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتنفيذ عملية الشراء من الموردين لكلاب مدربة بشكل منتظم، خاصة من سلالة المالينو، في هولندا وألمانيا، والتي من المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة.

النظام الأمني يبحث عن موردين كلاب لعمل صفقات شراء

وتابعت الصحيفة، أن النظام الأمني يبحث ​​أيضا عن موردين كلاب لعمل صفقات شراء متعددة، منها كلاب كشف المتفجرات، وكلاب إنقاذ، وكلاب هجوم، إذ توجه وفد من طبيب بيطري ومدرب رئيسي نيابة عن الوحدة إلى أوروبا للترويج لهذه الخطوة واختيار أفضل الكلاب.

وتساعد كلاب وحدة عوكيتس، جنود جيش الاحتلال في التعرف على مناطق اختباء العناصر الفلسطينية، وأماكن زراعة الأسلحة والصواريخ، وتشير الصحيفة إلى أنه في كثير من الحالات يتم قتل الكلاب أثناء تنفيذ المهام المعقدة في المناطق المبنية والخطرة.

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