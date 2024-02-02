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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أمطار وعواصف وسيول تضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أحمد حامد دياب
09:13 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي

يضرب الطقس السيىء جنوب ووسط دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العواصف الشتوية الشديدة التي تستمر حتى غد مع وجود فرصة لتشكل السيول في السهل الساحلي في الأراضي المحتلة، وسقوط الأمطار في الصباح الباكر من الجمعة في منطقة البحر الميت وبرية الخليل.

فيضانات في إسرائيل

ومن المتوقع أيضًا حدوث فيضانات في وقت لاحق من اليوم في وسط النقب والعربة، ويترافق مع العواصف الشديدة بدءا من ظهر اليوم، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأسقطت قرابة 27 ألف شهيد وأكثر من 65 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، بالإضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وقبلت محكمة العدل الدولية الذراع القضائي للأمم المتحدة دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأمرت باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة لوقف أعمال الحرب على فلسطين.

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