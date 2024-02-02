الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات والاعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من حملة اعتقالات في محافظات ومدن الضفة بالتزامن مع تصريحات مسؤولو منظمة الأمم المتحدة حول القلق حول ازدياد حدة القتال في خان يونس الواقعة في الجزء الجنوبي من غزة.

اعتقال 25 فلسطينيا

وأعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين «هيئة الأسرى والمحررين» و«نادي الأسير»، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الخميس، وصباح اليوم الجمعة، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم امراة، و مصاب، وأطفال،

وأشارت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في بيان مشترك إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، لترتفع حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر من العام الماضي 2023، إلى نحو 6 آلاف و485 فلسطينيا، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قلق أممي من أوضاع خان يونس

وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، أعرب في وقت سابق، عن قلقه حول ازدياد حدة القتال في مدينة خان يونس الواقعة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، ما أجبر مزيدا من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح جنوبي قطاع غزة،

ووصف لايركه، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، ما يحدث بطنجرة الضغط المملوءة باليأس، وأشار المتحدث الأممي، إلى الصدمة من أنباء القتال العنيف الدائر بالقرب من المستشفيات، ما يعرض الطاقم الطبي والجرحى والمرضى للخطر

في الأردن، شهدت المملكة الهاشمية، في وقت سابق من اليوم، بعد صلاة الجمعة، خروج آلاف المواطنين في مسيرات ووقفات بالعاصمة «عمان» ومختلف المحافظات تضامنا ودعما لفلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ119، ورفع المشاركون، شعار: «تقويض الأونروا لن يمر».