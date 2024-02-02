قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن عددا من المناطق في الضفة الغربية شهدت اقتحامات بالجملة ولا سيما نابلس والخليل وكفراللبد وغيرها من المناطق، وطالت هذه الاقتحامات 25 مواطنا على الأقل بينهم سيدة وأطفال، ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر حتى الآن 6485 معتقلا، بينهم قيادات للفصائل الفلسطينية.

اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت السلامين، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، أنه كان إغلاقا لمنطقة غرب سالفيت، حيث كان من المفترض أن تشهد مسيرة وفاعلة مناهضة للاستيطان، لكن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا عليها.

هجوم المستوطنين على الفلسطينيين

وأوضحت أن المستوطنين هاجموا الفلسطينيين في بلدة الزاوية، وقاموا بإحراق عدد من المركبات التابعة للفلسطينيين، كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتخطيط لبناء 7 آلاف مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يشير إلى أن الاحتلال ما زال يؤمن على المستوطنات ويزيد من الاستيطان في الضفة ويعتقل الفلسطينيين أينما تواجدوا.