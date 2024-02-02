بوتين: أسلحتنا أقوى من حلف الناتو ولدينا 6 آلاف شركة صناعات دفاعية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم توفير 520 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام ونصف العام الماضيين في صناعة الدفاع، كما أعادت روسيا توجيه اقتصادها منذ عام 2022، نحو صناعة الأسلحة وزادت إنتاجها، رغم العقوبات التي فرضها الغرب لعرقلة تصنيع الذخائر والأسلحة، وذلك من خلال الالتفاف على بعض العقوبات، والحصول مثلا على الإلكترونيات الدقيقة التي تحتاج إليها، وخصوصا من آسيا وفقا لوكالات الأنباء الروسية.

بوتين: روسيا لديها 6000 شركة تتبع المجمع الصناعي الدفاعي

وأكد بوتين خلال منتدى مخصص لدعم الهجوم في أوكرانيا على جنوب موسكو، أن روسيا لديها 6000 شركة تتبع المجمع الصناعي الدفاعي، وتم توظيف 3.5 مليون شخص من خلالها فضلا عن 10 آلاف مقاول متعاقد، كما حث الرئيس الروسي الشركات على أن مواكبة التطورات التكنولوجية على الجبهة، وأنه لتحقيق النجاح من الضروري الرد بسرعة وبشكل مناسب على ما يحدث هناك.

الأسلحة الروسية تتفوق على الناتو

وشدد على أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق على أسلحة الجميع بما في ذلك أسلحة حلف شمال الأطلسي «ناتو»: «أعني هنا تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات وكل ما يستخدم في ساحة المعركة وأن الأسلحة الروسية تحظى بطلب في أسواق الأسلحة الدولية».