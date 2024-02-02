«البحث العلمي» دينامو الصناعة وقاطرة التنمية.. توظيف مُخرجات القطاع لدعم الاقتصاد تحت شعار «صُنع في مصر» (أرسل للمراجعة)

البحث العلمى قاطرة التنمية.. فهو المحرك الرئيسى والـ«دينامو» الحقيقى لماكينات المصانع، فبدون بحث علمى حقيقى، لا تجد منتجاً يتداخل فى جميع تفاصيل حياة المجتمعات، ومن هنا انتبهت الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقيمة وأهمية البحث العلمى، والبداية كانت من تطوير الجامعات القائمة، والتوسع فى إنشاء أخرى ذات تخصصات علمية متميزة ومرموقة.

وحظى قطاع البحث العلمى، خلال السنوات القليلة الماضية، بتطورات مهمة داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، التى سعت لتوظيف الأبحاث فى خدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة، ودعم الباحثين والمُبتكرين. وزارة التعليم العالى، من جانبها، أكدت ارتفاع نسبة الإنفاق الكُلى على البحث والتطوير من الدخل القومى تدريجياً، واحتلت مصر المرتبة 35 عالمياً، والأولى أفريقياً فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من بين 86 دولة خلال 2022.

«الوطن» أجرت جولة فى أول كلية لعلوم «النانو» فى الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقف على مدى الإمكانيات العلمية والبحثية المتميزة التى باتت تتمتع بها الكليات والمعامل المختلفة على مستوى الجامعات المصرية، فى ظل اهتمام وتوجهات الدولة المصرية، وبما يحقق أهداف وتطلعات «الجمهورية الجديدة».