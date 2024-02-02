الحكومة ترفع معدلات الإنفاق الكلي على البحث والتطوير

شهد قطاع البحث العلمى تطورات هائلة خلال الأعوام الماضية، حيث قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجهود كبيرة لإبراز تلك التطورات والجهود التى نفذتها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربطه بالصناعة، ودعم الباحثين والمُبتكرين.

ووفقاً لتقارير «التعليم العالى»، ارتفعت نسبة الإنفاق الكُلى على البحث والتطوير من الدخل القومى تدريجياً، واحتلت مصر المرتبة 35 عالمياً والأولى أفريقياً فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من بين 86 دولة خلال 2022، كما تقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى خمسة مراكز خلال عام 2022؛ إذ حصلت على المرتبة 89 عالمياً من بين 132 دولة، مقارنة بالمركز 94 خلال عام 2021 والمركز رقم 108 فى عام 2013، والمرتبة 54 عالمياً فى مؤشر البحوث والتطوير، مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز حيث حققت المرتبة 55 عالمياً.

وحصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً عام 2022 فى النشر الدولى، وذلك وفق تصنيف «سيماجو»، من بين 233 دولة بـ44221 بحثاً دولياً مُقارنة بعام 2013 حيث كان ترتيبها رقم 39، وشغل المركز القومى للبحوث المرتبة الثانية على مستوى المؤسسات الحكومية المصرية بعد جامعة القاهرة، والمركز الأول على مستوى الجهات البحثية خلال الفترة من 2009-2023، كما حصلت مصر على المرتبة رقم 25 عالمياً فى تصنيف «سيفال» خلال عام 2022-2023، واحتل المركز القومى للبحوث المرتبة رقم 33 على مستوى المؤسسات الحكومية، وذلك من بين 2842 جهة.

كما تم إطلاق مبادرة إنشاء تصنيف للمراكز البحثية لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط كتصنيف جديد خاص بالمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر ومؤسسة السيفير ومؤسسة سيماجو وبدعم فنى من بنك المعرفة المصرى، وحصل المركز القومى للبحوث على المركز الأول، تلاه معهد بحوث البترول فى المركز السابع، ليكونا ضمن أعلى 10 جهات فى تصنيف «سيماجو» للمؤسسات البحثية.

مصر تحصد المركز الأول فى براءات الاختراع عام 2022

واحتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد براءات الاختراع المُسجلة خلال عام 2022، وذلك وفقاً لما ذكره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر أبريل الماضى، إذ وصل عدد براءات الاختراع التى منحها مكتب البراءات المصرى إلى 512 براءة اختراع عام 2022 بينها 102 براءة اختراع للمصريين بنسبة 19.9%، و410 براءات اختراع للأجانب بنسبة 80.1% من الإجمالى مقابل 508 براءات عام 2021 بزيادة 0.8%.

«عاشور»: دعم شباب المبتكرين لتنفيذ مشروعات ذات تأثير محلى ودولى

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، توظيف مُخرجات البحث العلمى لدعم الاقتصاد الوطنى تحت شعار «صُنع فى مصر»، وشدد على ضرورة الربط بين البحث العلمى والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التى من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيراً إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى والمجتمع ككل، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، مشيداً بالجهود التى بذلتها الوزارة فى مجال نشر ثقافة العلوم والابتكار خلال عام 2023، مؤكداً أهمية تحفيز ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم، لتنفيذ مشروعات جديدة ومُتطورة يكون لها تأثيرها فى السوق المحلية والدولية.

وأوضح أنّ الوزارة تنفذ خطة لدعم المشروعات البحثية المُبتكرة التى تخدم أهداف خطة التنمية المُستدامة، وربط مُخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى الاهتمام غير المسبوق الذى أولته الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الابتكار والإبداع فى مجال البحث العلمى، بما يسهم فى نشر ثقافة الابتكار فى البحث العلمى بالمجتمع من خلال مد جسور العلاقات مع الهيئات والمراكز البحثية والجهات التى تمتلك باحثين مُبدعين.

«صقر»: مشروعات الذكاء الاصطناعى وصلت إلى 318 بتمويل 730 مليون جنيه.. وإطلاق مبادرة لإنشاء تصنيف للمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط

من جانبه، أوضح محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا السابق، أن الأكاديمية تتولى تنفيذ العديد من البرامج، حيث بلغ عدد المشروعات منذ عام 2014 وحتى عام 2022 نحو 1202 مشروع بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه تقريباً، منها 571 مشروعاً جارياً، وبلغ عدد مشروعات الذكاء الاصطناعى 318 مشروعاً بتمويل قدره 730 مليون جنيه، مستعرضاً أهم البرامج وهى: (منح الزيارات القصيرة، البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية، برنامج تحويل من البراءة إلى المنتج، برنامج إنشاء وإدارة مختبرات ومعامل وطنية مُتخصصة)، بالإضافة إلى جوائز الدولة السنوية ومشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين، وكذلك توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصُنع، لافتاً إلى أنه من أهم المُخرجات (دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا والحملة القومية للقمح).

وأشار إلى أنه تم تمويل 3 مشروعات تحت مبادرة الطاقة والمياه بتمويل 2.649 مليون جنيه ضمن التمويل الأخضر COP27 Green Fund، لافتاً إلى أنه فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، بلغت قيمة التمويل أكثر من 130 مليون جنيه لـ43 حاضنة، وتم تدريب أكثر من 2000 مُتدرب.

وأضاف ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أنه تم تنفيذ 39 برنامجاً دولياً و180 نداءً بحثياً مع مختلف الدول، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة 849 مشروعاً، كما تم توقيع بروتوكولى تعاون بين الهيئة وشركتى العربى وفريش فى مجال نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب والإسطمبات فى مصر، كما تم تمويل طلاب الدراسات العليا، حيث بلغت قيمة التمويل 75 مليوناً لـ312 مشروعاً ممولاً، بالإضافة إلى تمويل النشر الحر فى مجلات «سبرنجر نيتشر» للباحثين المصريين، حيث تم تمويل 5564 بحثاً حتى الآن لأكثر من 20 ألف باحث مستفيد.

ولفت إلى أن إجمالى عدد مراكز التميز وبناء القدرات 185 مركزاً؛ من بينها المركز المصرى للتقنيات غير المدمرة بجامعة عين شمس، ومركز التميز لصيانة وترميم الآثار فى المتحف القومى للحضارة، ومركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، ومركز التميز للخلايا الجذعية والطب التجديدى.