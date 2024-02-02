انتشار الأطباء في مساجد الشرقية لتوعية المواطنين صحيا

نفذت الكوادر الطبية من الأطباء المختصين بمحافظة الشرقية، الندوات العلمية الطبية عن الصحة الإنجابية، لتوعية المواطنين صحيا، وذلك بمختلف مساجد المحافظة.

تقديم الإرشادات الطبية والرسائل الصحية

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان لها، إنه جرى تقديم الإرشادات الطبية والرسائل الصحية والنصائح العلمية، بشأن توفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطنين، بالإضافة إلى إلقاء الأئمة والدعاة ندوة دينية، عن الصحة الإنجابية، ورأي الدين في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى خلال هذه الندوات التوعية بالمشكلات الصحية، التي تضر بالأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، والزواج المبكر الذي يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسيًا وجسديًا، ما يسبب خطرا لحياتها، وكذلك مصير الأطفال الذين يولدون ضعفاء وغير مكتملين وينتج عنها العديد من التشوهات والإعاقات، فضلا عن حق الأبوين في الحياة الصحية السلمية، وأهمية الألف يوم الذهبية أي الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل كفترة مباعدة بين الحمل والآخر.

أهمية الصحة الإنجابية للمواطنين

وأكد الدكتور هشام مسعود، أهمية الصحة الإنجابية للمواطنين، في توفير بيئة آمنة، وحياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة، تتضمن صحة الجسد والعقل والحياة الاجتماعية.