«الصحة» تتعاون مع الجمعية الطبية ببريطانيا لتعزيز حركة السياحة العلاجية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة، لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز حركة السياحة العلاجية في مصر، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون، لتعزيز ترتيب مصر على خريطة السياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن.

رفع كفاءة القوى البشرية

أشار «عبدالغفار» إلى حرص وزير الصحة والسكان، على الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الاقتصاد المصري لرفع كفاءة قوى المجال الصحي، وزيادة الثقة في المنظومة، والارتقاء بمستويات الخدمات الطبية المتوافقة مع المعايير المحلية والدولية.

حصول المريض الأجنبي على الخدمات الصحية بأعلى جودة

ومن جانبه، نوه الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية، إلى أن التعديلات الهيكلية والتشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية تهدف إلى وضع مصر على قائمة الدول الأكثر جذبا للسياحة العلاجية والاستشفائية، بالاستفادة من تحرير سعر الصرف للعملات، والذي يمثل ميزة تنافسية سعرية لحصول المريض الأجنبي على الخدمات الصحية بأعلى جودة.