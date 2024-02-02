الجامعات المصرية تتصدر مؤشرات وتصنيفات الأداء العالمية.. و«القاهرة» تحصد المركز الأول عربيا في «الإبداع والابتكار»

تصدّرت الجامعات المصرية مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة، وحصدت جامعة القاهرة المركز الأول عربياً فى «الإبداع والابتكار»، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أن ملف قطاع البحث العلمى فى الجامعات شهد طفرة كبيرة بمختلف المجالات، بما يسهم فى خدمة أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق كافة متطلبات المجتمع.

«الخشت»: تصدّرنا التصنيف الإسباني «ويبومتريكس» لعام 2023

وقال د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن السنوات الـ6 الأخيرة شهدت ريادة الجامعة بشكل غير مسبوق وتحقيق طفرات كبيرة فى التصنيفات الدولية لأفضل الجامعات العالمية، حيث تصدّرت الجامعات المصرية فى العديد من التصنيفات، فجاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 371 عالمياً لأول مرة فى التصنيف الإنجليزى العام لعام 2023- 2024، وفى التصنيف ذاته اخترقت حاجز أفضل 50 جامعة عالمية فى هندسة البترول وتم إدراج 4 تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص، وحققت قفزة كبيرة بنسبة 32% فى العلوم الاجتماعية والإنسانية، وجاءت الأولى فى مصر وبالمرتبة 227 عالمياً فى العلوم الاجتماعية بتقدم 115 مركزاً.

وأوضح، لـ«الوطن»، أن الجامعات المصرية تصدّرت التصنيف الإسبانى «ويبومتريكس» لعام 2023، وفى تصنيف US News الأمريكى لعام 2022 جاءت فى المرتبة 363 عالمياً متقدمة 29 مركزاً بنسبة 7٫4%، وفى تصنيف شنغهاى العام جاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة العام الماضى، وفى تصنيف ليدن الهولندى دخلت ضمن أفضل 300 جامعة، وفى تصنيف شنغهاى الصينى دخلت جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة لأول مرة فى تاريخها متقدمة مائة مركز دفعة واحدة، متجاوزة جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية كبرى، فضلاً عن دخول 5 من التخصصات المميزة ضمن أفضل 100 جامعة فى إنجاز مصرى لأول مرة، مما وضعها ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، وحسب «الخشت»، ففى تصنيف سيماجو الدولى تم إدراج جامعة القاهرة فى المربع الذهبى ضمن أفضل 25% جامعة عالمية.

«قنديل»: تخصيص 10% من دخل الجامعة للأبحاث يعكس الالتزام بتطوير المعرفة

فيما أكد د. السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة نجحت فى الارتقاء بملف قطاع البحث العلمى والابتكار بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى تشكيل مجلس علماء الجامعة، الذى يمثل بوتقة فكرية لدعم منظومة البحث العلمى والابتكار بالجامعة وتعظيم الاستفادة منه، ويأتى ذلك فى إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمى والابتكار كجزء أساسى من رؤية الجامعة ودورها التعليمى، وتخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمى بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر، بجانب إعادة هيكلة وادى العلوم.

وأضاف: «عدد الأبحاث المنشورة دولياً فى المجلات المفهرسة عالمياً ارتفع من 52 بحثاً عام 2021 إلى 84 بحثاً عام 2023 بمعدل زيادة 62%، كما ارتفع إجمالى الإنفاق على مكافآت النشر الدولى من 3.7 مليون جنيه إلى 4.3 مليون جنيه بنفس الأعوام بمعدل زيادة 16٫2%، وارتفع إجمالى الإنفاق على جوائز جامعة حلوان العلمية من 217 ألف جنيه إلى 305 آلاف جنيه بمعدل زيادة 40٫5% كما تم تحويل مبنى 8 بالمدن الجامعية إلى «مجمع الإبداع والبحث العلمى» الذى يضم 160 غرفة ليتناسب مع القدرة الاستيعابية للجامعة، وتم اعتماد تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمى وتجديد ميثاق أخلاقيات البحث العلمى، وتشجيع الدراسات البينية ودعم كلية الدراسات البينية، وتم تسليم عقود المشروعات البحثية الممولة لعدد 14 مشروعاً من مختلف كليات الجامعة، واختارت جامعة ستانفورد الأمريكية 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالمياً لعام 2023، كما ارتفع عدد المقيدين بالدراسات العليا من 15044 فى عام 2022 إلى 18487 عام 2023 بمعدل زيادة 22.8%».

رئيس جامعة سوهاج: حققنا مراكز متقدمة فى أكبر التصنيفات العالمية نتيجة الاهتمام بملف البحث العلمى

بدوره، قال د. حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة نجحت فى الحصول على عدد من المراكز المتقدمة فى أكبر التصنيفات العالمية نتيجة ارتقائها بمنظومة البحث العلمى بمختلف المجالات، لافتاً إلى أنها نجحت فى الحصول على المركز الأول فى معيار المنشآت والبنية التحتية على مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات المستدامة 2023 من بين 1183 جامعة عالمية، والحصول على المركز العاشر بين الجامعات المصرية فى عدد من المشروعات المقدمة لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح أن الجامعة قفزت 5 مراكز متقدمة بتصنيف التايمز البريطانى للجامعات العربية 2023، وأُدرجت جامعة سوهاج ضمن 28 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز العالمى لمؤسسات التعليم العالى لعام 2024 والتى صنفت 1904 جامعات من 108 دول حول العالم، إلى جانب إدراج 21 من علماء جامعة سوهاج ضمن أفضل العلماء تأثيراً فى العالم، وأكد رئيس جامعة سوهاج أن البحث العلمى جزء رئيسى من أهداف تحقيق متطلبات التنمية للمجتمع بمختلف المجالات.

فيما قال د. محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن البحث العلمى شهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة بمختلف المجالات وفقاً لتوجهات واستراتيجية الدولة المصرية لقطاع التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمكانيات العلمية والبحثية التى شهدتها الجامعات المصرية والتطور الكبير فى مواقعها بالتصنيفات العالمية خير دليل على ذلك ويؤكد عزم الدولة فى أن يكون للبحث العلمى دور رئيسى فى إحداث النقلة الشاملة للتنمية المجتمعية.