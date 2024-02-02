طفرة علمية بالمعامل لحل مشكلات المجتمع وتحقيق «التنمية المستدامة»

إمكانيات متقدمة وأجهزة حديثة تضاهى كبرى الكليات العلمية فى الجامعات المرموقة، تحظى بها كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة، كما أنها تتميز بكونها أكبر تجمع للعقول، حيث تعد أول كلية من نوعها فى مصر.

«الطايل»: الكلية توفر التدريب لكل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

«الوطن» أجرت جولة داخل الكلية بصحبة «الدكتور سامح الطايل»، أخصائى العلوم فى كلية النانو تكنولوجى، حيث أكد أنها تعد تتويجاً لأهداف وخطط الدولة فى اهتمامها بالبحث العلمى والتكنولوجيا، حيث تحقق أحد أهداف ومتطلبات الدولة للتنمية المستدامة بإنشاء تلك الكلية.

وتقسم الكلية لمعامل مختلفة تشمل معامل تحضير مواد النانو بطرق مختلفة للباحثين، وعلى المستوى البحثى تم نشر العديد من الأبحاث فى كبرى الدوريات العلمية المرموقة فى أمريكا وأوروبا وذات التأثير العالى التى ساهمت فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، والكلية تنتج أبحاثاً كثيرة جداً.

وحسب «الطايل»، فالكلية تحتوى على إمكانيات علمية تصل لمليار جنيه «أجهزة» لتمكن الباحثين من إنتاج أكبر قدر من الأبحاث العلمية التى تسهم فى حل العديد من المشكلات التى تواجه المجتمع، فالكلية تتمتع بوجود أجهزة تصميم «كروت الفيجا والرامات والبروسوسر»، باستخدام تكنولوجيا النانو تكنولوجى، وكذلك تحظى الكلية بأجهزة صناعة شرائح النانو، حيث تستخدم فى الشرائح الإلكترونية، وقد تم تصميم تلك المعامل طبقاً للمعايير والمواصفات والجودة الخاصة بإنشاء المعامل.

«الطايل» أضاف أن «الكلية تمنح التدريبات لكل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتدريب الشامل لكافة الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، لما تتمتع به الكلية من إمكانيات، وننتج سنوياً حوالى 60 بحثاً علمياً خالصاً بجامعة القاهرة ويتم نشرها دولياً»، وتابع: «تمتلك كلية النانو تكنولوجى 20 معملاً موزعة على 4 أدوار، وأكثر من 130 جهازاً معملياً، و24 جهاز حاسب آلى «تخصص»، وحاسوباً فائق السرعة، حيث تعد أول كلية للنانو تكنولوجى فى مصر والشرق الأوسط»‎.

«نيرفانا»: تجهيز المعامل بأعلى الإمكانيات طبقا للمواصفات العالمية

بدورها، قالت الدكتورة نيرفانا عبدالرؤوف، مسئول وحدة ضمان الجودة بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى ومسئول وحدة التدريب بالكلية، إن «كلية النانو الوحيدة المنوطة بدراسة النانو تكنولوجى فى الشرق الأوسط، حيث تتمتع بوجود أجهزة علمية متميزة غير موجودة فى أى كلية أخرى، كما أنها مزودة بالإمكانيات البشرية المتميزة والمؤهلة للعمل بمختلف التخصصات، كذلك تقوم الكلية بإجراء التدريبات المتميزة لكافة الجامعات فى الدراسات العليا».

وحسب «نيرفانا»، تم تجهيز المعامل فى الكلية بأعلى الإمكانيات طبقاً للمواصفات العالمية المتقدمة التى تسهم فى وجود أبحاث دولية تحقق متطلبات المجتمع، وتسهم فى وجود حلول واقعية للمشكلات التى تشغل المجتمع، خاصة أن النانو تكنولوجى يتمتع بإمكانيات علمية تسهم فى حل المشكلات.

«شيرين»: نمتلك 20 معملاً و127 جهازا معمليا وحاسوباً فائق السرعة ويوجد 20 باحثاً ومحاضرا

وأوضحت الدكتورة شيرين صلاح، عضو هيئة التدريس بكلية علوم النانو لعمل الماجستير فى النانو تكنولوجى، أن الإمكانيات الموجودة فى الكلية متميزة جداً، وتخدم جميع المجالات العلمية، وتسهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى البحث العلمى المتعلق بعلوم النانو تكنولوجى، لافتة إلى أن هناك أكثر من 3 معامل كبرى متميزة فى الدور الواحد بالكلية، وتتمتع بوجود إمكانيات ذات قدرة عالية، وأجهزة علمية مستوردة من كبرى الشركات المتخصصة فى قطاعات البحث العلمى، كما أن حجم الأبحاث المنشورة التى نجحت الكلية فى نشرها خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك، حيث تمتلك كلية النانو تكنولوجى 20 معملاً موزعة على 4 أدوار، و127 جهازاً معملياً، و24 جهاز حاسب آلى، و45 جهاز لاب توب، وحاسوباً فائق السرعة الأكبر فى مصر، وبها 20 باحثاً ومحاضراً و25 موظفاً وفنياً.