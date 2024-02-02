خبراء: «النانو تكنولوجي» ترسم خارطة العلوم المستقبلية وتطرح حلولا لمشكلات البيئة والمياه

أكد خبراء وأكاديميون أن قطاع البحث العلمى شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، موضحين أن الجامعات المصرية دشنت عدداً من البرامج الجديدة والتخصصات التى تهدف إلى الارتقاء بالخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

«سنجاب»: لدينا مخزون بحثي استراتيجي بمختلف المجالات بحاجة للتطبيق

وقال الدكتور عبدالناصر سنجاب، أستاذ العقاقير، إن وزارة التعليم العالى تولى اهتماماً كبيراً بتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى روافد صناعية ذات مردود اقتصادى، مُشيداً بالدعم الذى تقدمه الوزارة، وعلى رأسها الدكتور أيمن عاشور، للباحث المصرى مينا قلينى للخروج بابتكارات دوائية مصرية خالصة إلى العالم تحت شعار «صُنع فى مصر». وأوضح أن البحث العلمى له العديد من المراحل، والتى منها التكلفة الكبيرة، لافتاً إلى أن مصر تملك رصيداً كبيراً من الأبحاث العلمية المختلفة، ولكنها تحتاج إلى تطبيق فى الصناعة وتطبيقها عملياً وبمردود فعلى على أرض الواقع وتأثير إيجابى على المواطنين.

وأكد «سنجاب» أن مصر نجحت، خلال الفترة الماضية، فى ترجمة العديد من الأبحاث العلمية وتحويلها لبراءات اختراع لحمايتها، وتابع: «لعل ما وجدناه مؤخراً على سبيل المثال هو تطبيق البحث العلمى فى العديد من المنتجات وتحويل البحث العلمى إلى منتجات حقيقية تهم المواطنين، وتسهم فى المحافظة على صحتهم»، لافتاً إلى أن الأبحاث العلمية تحتاج لتطبيق وتسخير للإمكانيات المختلفة، وأن مصر لديها مخزون كبير من الأبحاث العلمية ونستطيع من خلالها إحداث التقدم الكبير بمختلف المجالات.

«رجاء»: التوسع في التخصصات العلمية ضرورة لمعالجة قضايا المجتمع

وقال الدكتور محمد رجاء السطوحى، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الاهتمام بملف البحث العلمى بات جلياً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التوسع فى التخصصات العلمية المتقدمة فى المجالات المختلفة التى تتعلق بقضايا المجتمع، والارتقاء بمستوى الخريجين والجامعات وتصدُّر التصنيفات العالمية خير دليل على النهوض بالبحث العلمى. وأكد «رجاء» أن مصر كانت من الدول التى فكرت مبكراً فى إنشاء الجامعات الأهلية المتميزة بالبرامج العلمية المختلفة، متابعاً: «لدينا كليات تم تجهيزها وفقاً لأعلى النظم العالمية، مثل كلية العلوم بجامعة عين شمس التى اعتمدت 13 برنامجاً علمياً مختلفاً عن باقى الجامعات المصرية، وتمثل أحدث ما توصّل إليه العلم الحديث من برامج فى عام 2018».

وقال: «شهد البحث العلمى بمختلف الجامعات تطوراً ملحوظاً، وهناك دعم كبير غير محدود تقدمه الجامعات المصرية للطلاب بمختلف التخصصات العلمية للباحثين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الارتقاء بالقطاعات البحثية والتكنولوجية التى تسهم فى حل العديد من القضايا العلمية التى تواجه المجتمع».

وقال الدكتور عبادة سرحان، أستاذ علوم الحاسب، إن البحث العلمى شهد تطوراً كبيراً بمختلف المجالات البحثية خلال السنوات القليلة الماضية، والتى جرى تحويلها لواقع وإنتاج راقٍ يسهم فى الارتقاء بالتنمية المجتمعية، مشيراً إلى أن العديد من الصناعات المحلية تُعد نتاجاً للبحث العلمى المصرى. وأوضح «سرحان» أن الرئيس السيسى يدعم منظومة البحث العلمى والجامعات، ويعمل على تسخير كافة الإمكانات لإنشاء المزيد من الجامعات والتوسع فى تدشين المعامل البحثية المختلفة وتكريم الباحثين والمبتكرين وتوفير الموارد المالية والمخصصات اللازمة لإحداث التطور المنشود فى المنظومة البحثية. وتابع: «الجامعات نجحت فى الارتقاء بمؤشر البحث العلمى والتكنولوجيا للجامعات المصرية فى أكبر التصنيفات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية».

وأكد «سرحان» أن كلية علوم النانو سيكون لها دور فى مجالات الطب وتصنيع الدواء وعلاج الأسنان، وكذلك تصنيع قطع الغيار الآدمية البديلة، لافتاً إلى أن إسهامات النانو تتجلى فى إيجاد حلول لمشكلات البيئة والماء والتربة الزراعية والهواء وغيرها، كذلك ستسهم الكلية فى إحداث التنمية الشاملة للدولة، إذ تعتمد الكلية على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بالكامل لتشغيل أجهزتها، وقال: «ستكون تقنية النانو تكنولوجى قاطرة للاقتصاد العالمى، وستسهم الكلية فى تطوير العديد من الصناعات الثقيلة ومواد البناء، باعتبارها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الناشئة الواعدة والتى من المنتظر أن ترسم خارطة العلوم المستقبلية».