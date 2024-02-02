استقبال الرئيس الأمريكي لجثامين قتلى قاعدة البرج 22 في الأردن (صور)

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل جثامين جنود قتلوا في هجوم بمسيرة على البرج 22 شمالي شرق الأردن على الحدود مع سوريا، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن بايدن وصل إلى ديلاوير في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة المطل على المحيط الأطلسي، لاستقبال جثامين الجنود الذين قتلوا بهجوم على البرج 22.

وانضم بايدن وجيل إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة سي.ك. براون في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، وفق لما ذكرته قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

أمس الأول الأربعاء، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن «واشنطن» تعتقد أن فصائل مسلحة بالعراق، كانت وراء الهجوم بمسيرة على البرج 22، وفق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

الرد الأمريكي سيضرب أهدافا متعددة

وفي وقت سابق، قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلنج، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، حول رد «واشنطن» المتوقع بعد هجوم البرج 22، إن أيًا كان مسار العمل الذي قررته قيادة إدارة الرئيس جو بايدن، فإنه سيكون أكثر من مجرد ضربة بسيطة، معربا عن اعتقاده أن الهجوم قد يستمر لأيام إن لم يكن لأسابيع، وسيضرب أهدافًا متعددة.

من جانبه، أشار مسؤول أمريكي، إلى تعزيز «واشنطن» دفاعاتها حول البرج 22 بأقصى شمالي شرق الأردن، فيما قال آخر، لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن الولايات المتحدة تدرس ردا أوسع بكثير ليشمل قادة الميليشيات، والخيارات قيد النظر تشمل أهدافا في سوريا واليمن والعراق.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت في وقت سابق من اليوم، وفق لـ«سكاي نيوز»،عقوبات على 4 شركات مقرها في إيران وهونج كونج بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي المسيرات واالصواريخ الباليستية في إيران، كما فرضت «واشنطن»، عقوبات على 6 مسؤولين في القيادة الإلكترونية السيبرانية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» بسبب أنشطة إلكترونية ضارة استهدفت بنىتحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.