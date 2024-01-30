تطورات هجوم البرج 22 في أقصى شمال شرق الأردن.. «واشنطن» تستعد للرد

أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بصياغة خطة للرد على مهاجمة البرج 22 عند الحدود السورية الأردنية، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين، متضمنة شن هجوم على العسكريين الإيرانيين في العراق وسوريا، أو الأصول البحرية الإيرانية في الخليج العربي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام بينها شبكة «روسيا اليوم».

موقع البرج 22

ويقع البرج 22 في مكان استراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود البلاد مع سوريا والعراق، ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، تقع قرب «قاعدة التنف» في الجهة المقابلة داخل الحدود السورية وتضم عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين.

وفي وقت سابق، نفى الأردن وقوع هجوم البرج 22 داخل أراضيه، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وأشارت صحيفة «بوليتيكو» الامريكية، إلى أنّ الضربات الأمريكية الانتقامية ردا على الهجوم على البرج 22 بأقصى شمال شرقي الأردن، قد تتم في غضون يومين بعد موافقة الرئيس الأمريكي، وسيتم تنفيذها على شكل موجات تشمل عدة أهداف.

بايدن يطالب بخيارات للرد على هجوم البرج 22

ونقلت «بوليتيكو»، عن مصادر، إنّ بايدن طالب بتقديم عدة خيارات لرد بلاده على هجوم البرج 22 في أقصى الشمال الشرقي من الأردن، من شأنها أن تجعل من الممكن احتواء الهجمات الأخرى بشكل حاسم وفي نفس الوقت لا تؤدي إلى مزيد من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.

وتدرس وزراة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» ضرب أفراد عسكريين إيرانيين في سوريا أو العراق، والمنشآت البحرية الإيرانية في الخليج، كإجراءات انتقامية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أنّ رد «واشنطن» على هجمات البرج 22 في شمال شرقي الأردن والمصالح الأمريكية في المنطقة، قد يكون متعدد المراحل ومتعدد المستويات وقد يستغرق وقتا طويلا.

كشف هوية قتلى هجوم البرج 22

وفي وقت سابق من اليوم، كشف «بنتاجون» هويات جنود الاحتياط الثلاثة الذين قتلوا في هجوم البرج 22 بأقصى شمال شرقي الأردن، وقالت إنّ القتلى جميعهم من ولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة، وهم :الرقيب ويليام جيروم ريفرز «46 عاما»، والجنديتين كينيدي لادون ساندرز «24 عاما»، بريونا أليكسوندريا موفيت «23 عاما»، وفق ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الاثنين، وبعد يوم من الهجوم على البرج 22 في أقصى شمال شرقي الأردن، أشار مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى تعرض القوات الأمريكية والحليفة في سوريا للاستهداف بصواريخ في «قاعدة الشدادي» شمال شرق سوريا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».