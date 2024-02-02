رئيس السياسات الإنسانية بمنظمة «انقذوا الأطفال»: لا يوجد مكان آمن في غزة

قالت إلكسندرا سايح، رئيس قسم السياسات الإنسانية بمنطقة «إنقذوا الأطفال»، أنه لا يوجد مكان آمن يلجأ اليه الأطفال فى قطاع غزة، مشيرًة الى أن المساعدة الإنسانية للأطفال فى قطاع غزة أمر ضروري.

وأضافت خلال لقائها على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زوم»، قائلًة: «المنظمات فى قطاع غزة غير قادرة على توفير أى دعم إجتماعي، وكل طفل فى قطاع غزة يحتاج الى الدعم النفسي، ويجب وقف إطلاق نار دائم فى غزة لتوفير المساعدات للعائلات وتحقيق التعافي للأطفال»