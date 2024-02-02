«الخارجية الروسية» تصف سياسية واشنطن تجاه حرب غزة بـ«النفاق الدموي»

وصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأنشطة الاستيطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بـ«النفاق الدموي».

روسيا تصف سياسة واشنطن بالتلاعب المستمر

ونقلت «روسيا اليوم» تصريحات زاخاروفا التي ذكرتها عبر قناتها على تطبيق «تليجرام» وأكدت فيها أن جو بايدن، الرئيس الأمريكي اعترف مسبقا بأنشطة إسرائيل الاستيطانية وهذا ما أدى إلى تحفيز الإسرائيليين على سلب أراضي الفلسطينيين، بينما يصدر أمرا تنفيذيا يتيح للإدارة الأمريكية فرض عقوبات ضد المستوطنين اليهود.

وأكدت زاخاروفا، أن سياسة واشنطن هي التلاعب المستمر، معتبرة أنه مظهر من مظاهر التعصب القومي وكراهية الأجانب.

استنكار للموقف الأمريكي تجاه حرب غزة

واستنكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الموقف الأمريكي في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، متهمة واشنطن بأنها تتلاعب بمشاعر الفلسطينيين والمسلمين والإسرائيليين واليهود لارتباطها بالمكاسب السياسية ومن أجل صفقات البيت الأبيض القادمة على حد قولها.

وتشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسببت هذه الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية في استشهاد واصابة عشرات الآلأف من الفلسطنيين أغلبهم من النساء والأطفال.