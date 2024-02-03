برج الميزان يبدأ يوم 23 سبتمبر وينتهى في 22 أكتوبر، وهو برج هوائي يشتهر بتقلب المزاج والتردد، لا سيما في القرارات الصعبة، لكنه يتميز بالمرونة واللباقة، وهو شخص خدوم ومحبوب، وفي العلاقات العاطفية واضح وحاسم.

ومن مشاهير برج الميزان، الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الميزان السبت 3-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أنك تتلقى أخبارا جيدة بخصوص وظيفتك، وهناك ترقية أو زيادة راتب، وإذا كنت تخطط لشراء عقار فاليوم مناسب لك ويمكنك عقد صفقة جيدة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك أن تتخلى عن الغرور، وتتخذ خطوة تجاه شريك حياتك، فقد تتفاجأ عندما تجد أن شريكك يبادلك نفس المشاعر.