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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الميزان السبت 3-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:19 ص | السبت 03 فبراير 2024
برج الميزان

برج الميزان

برج الميزان يبدأ يوم 23 سبتمبر وينتهى في 22 أكتوبر، وهو برج هوائي يشتهر بتقلب المزاج والتردد، لا سيما في القرارات الصعبة، لكنه يتميز بالمرونة واللباقة، وهو شخص خدوم ومحبوب، وفي العلاقات العاطفية واضح وحاسم.

ومن مشاهير برج الميزان، الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الميزان السبت 3-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أنك تتلقى أخبارا جيدة بخصوص وظيفتك، وهناك ترقية أو زيادة راتب، وإذا كنت تخطط لشراء عقار فاليوم مناسب لك ويمكنك عقد صفقة جيدة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك أن تتخلى عن الغرور، وتتخذ خطوة تجاه شريك حياتك، فقد تتفاجأ عندما تجد أن شريكك يبادلك نفس المشاعر.

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بقلم صفية النجار