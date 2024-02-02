يرى الخبراء أن مولود برج السرطان، يتميز بحنانه الكثير، وعاطفته الطاغية على شخصيته، فهو شخص يتسم باللين والعطف على الآخرين، وخاصة المقربين منه.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2-2-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 2-2-2024 على الصعيد المهني

إذا رأيت حظك يلمع في في مجالك المهني، ورأيت مالي يُغدق عليك، ونجحت مخططاتك المالية، فذلك يعني أن أي اختبار صغير سيؤدي إلى نتائج جيدة.

حظك اليوم برج السرطان الخميس على الصعيد العاطفي

وأما على الصعيد العاطفي، فإذا شعرت بعدم المقدرة على الثقة بشريك حياتك، لدرجة جعلتك تفكر في طقع العلاقات معه، فإن هناك احتمال كبير بأن تكون المشكلة في الأساس تتعلق بك أنت، وليس بها، ولذا يجب عليك أن تلقي نظرة تحليلية على نفسك وسلوكك، قب اتخاذ القرارات.