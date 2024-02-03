سورة قرآنية تطرد الشيطان من منزلك.. رددها يوميا   

سماع أصوات القران تدوي في المنازل واحدة من أسباب الراحة لدى الكثيرين، ليس فقط للرسائل التي تحملها كلمات الله عز وجل، إلا أن القرآن من شأنه طرد الشياطين، والتخلص من الطاقة السلبية، وتحصين المنزل والأبناء.

سورة تطرد الشيطان

ويبحث ملايين الأشخاص عن سور قرآنية تطرد الشياطين، وتحصن المنزل، بل تقي الإنسان من شرور السحر والحسد.

واوصى العديد من الشيوخ ورجال الدين، بترديد بعض الآيات القرآنية، بل وتشغيلها في المنزل لطرد الشياطين وتحصين المنزل من المشكلات.

سورة تقي الإنسان من السحر

وكان الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، نصح بالقراءة والاستماع إلى سورة البقرة، مؤكداً أنها تقي الإنسان من السحر وتطرد الشياطين من المنزل.

واستشهد «عبد السميع» خلال حديثه ببث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بما روي عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ إذ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَأوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337). والبطلة: هم السحرة.

وأشار إلى أن سورة البقرة من شأنها طرد الشياطين من البيوت، مستشهدا، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» رواه مسلم.