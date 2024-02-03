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إصابة 3 أشخاص جراء عملية طعن بمحطة قطارات في باريس

كتب:

محمد عبدالعزيز
10:18 ص | السبت 03 فبراير 2024
محطة القطارات الآن

محطة القطارات الآن

أعلنت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم السبت، إصابة عدد من الأشخاص في هجوم بسكين في محطة قطارات جاردي ليون بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي إحدى محطات القطار الرئيسية في العاصمة، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، ونشرته صحيفة «لو باريسيان» الفرنسية.

وأضافت الشرطة الفرنسية، أنه تم القبض على المهاجم المشتبه به، وأن الدوافع وراء الجريمة غير واضحة.

إصابة شخص بجروح خطيرة

ووقع الهجوم في الساعة السابعة صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش، وأدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.

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بقلم محمد عبدالعزيز