سار على خطى مشاهير هوليوود.. تُركية تكسب قضية طلاق لرفض زوجها الاستحمام

عدم الاستحمام أيام طويلة دفع سيدة تُركية لرفع دعوى قضائية ضد زوجها في محكمة الأسرة بأنقرة لطلب الطلاق، كاشفة أن زوجها يفتقر لأبسط قواعد النظافة الشخصية، إذ يعتاد على ارتداء نفس الملابس لأكثر من 5 أيام متتالية، كما تفوح من جسده رائحة عرق شديدة، تجعل كل من حوله ينفرون منه ويبتعدون عنه.

الحكم بالطلاق وتغريم الزوج

وبعدما أكد عدد من شهود العيان ما أدعته تلك السيدة عن عدم نظافة زوجها، منهم زملاء عمله، حكمت محكمة الأسرة بطلاقها فضلًا عن تغريم الزوج حوالي 16ألفا و500 دولار أمريكي كتعويض للزوجة على تحملها ما جاء بدعوتها.

مشاهير لا يحبون الاستحمام

على نفس نهج زوج السيدة التركية، كشف تقرير نُشر بموقع thethings، أن هناك عددا من المشاهير الغرب عُرفوا برائحتهم الكريهة المنفرة بسبب عدم استحمامهم لأيام طويلة، نستعرض منهم ما يلي:

جوني ديب

رغم شهرة وأناقة جوني ديب، أحد أشهر نجوم هوليود، إلا أنه عُرف برائحته الكريهة لأنه لا يحب الاستحمام، حسب تصريحاته في أكثر من مناسبة.

روبرت باترسون

هو ممثل إنجليزي شهير، بطل أجزاء Twilight، وقد لاحظ الممثلون الذين شاركوه العمل في عدد من الأفلام السينمائية عدم اهتمامه بنظافته الشخصية، وانبعاث رائحة كريهة من جسده وفمه.

كورتني كاردشيان

كورتني كاردشيان من مشاهير المجتمع الأمريكي في مجال تصميم الأزياء، وهي الأخت الكبرى لكيم كاردشيان، وقد أشار أصدقاؤها في عدة تصريحات أنها لا تحب الاستحمام أو استخدام مزيل العرق ويفوح من جسدها رائحة كريهة دائمًا.

جوليا روبرتس

أكدت مصادر مقربة من الممثلة الأمريكية الشهيرة جوليا روبرتس أنها تمضي أيام طويلة دون استحمام، وتعتمد على الزيوت الطبيعية والعطور لإخفاء رائحتها الكريهة.

شارلز ثورن

رغم شهرتها ومظهرها الجذاب كممثلة وعارضة أزياء أمريكية شهيرة، ألا أنها قالت في تصريحات صحفية من قبل إنها قد تقضي 7 أيام دون استحمام.