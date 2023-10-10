خبيرة: النظافة الشخصية تقوي مناعة الأطفال

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية جامعة الأزهر، إن هناك العديد من الأمراض التي تُنقل للأطفال بسبب عدم وجود نظافة شخصية منها؛ البكتيرية، والفيروسية، والطفيلية، والحشرات غيرها من الأمراض.

وجود حشرات ليس دليلا على عدم النظافة الشخصية

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أن هناك أنواع من الحشرات التي تنتشر بعودة المدارس وأكثرها شهرة هي حشرة الرأس المعروفة بـ«قمل الرأس»، ويتم انتقالها من أي طفل لآخر، لافتة إلى أن وجود حشرة برأس الطفل ليس دليلا على عدم نظافته الشخصية لكن كثرتها يدل على ذلك، ومن المعروف أن حشرة الرأس تبيض 500 بيضة في المرة الواحدة، وتنضج وتبيض مرة أخرى وذلك يدل على عدم النظافة الشخصية.

وتابعت أن الإصابة بتلك الحشرات تأتي نتيجة تلامس الأطفال ولعبهم سويًا، وانتقالها من مكان لآخر نتيجة تلامس أي من الأدوات الشخصية الخاصة بالطفل مثل الملابس وحقيبة المدرسة وغيرها، لذلك يفضل تنبية الأطفال من المحافظة على النظافة الشخصية وأدواتهم لتقوية مناعة الأطفال.