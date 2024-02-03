برلماني: إضافة مجال البناء لقانون الأوسمة والأنماط يرسخ قيم الوفاء

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، مهم ويرسخ لقيم وأخلاقيات عظيمة في تكريم وتقدير أبناء مصر الذين ساهموا في بناء الدولة وتقديم إنجازات مشرفة للدولة.

إضافة «وسام البناء» لقانون الأوسمة والأنواط يرسخ قيم الوفاء

وقال عثمان، إن مشروع القانون تضمن إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون سيساهم في تشجيع العديد من أبناء مصر والمجتمع المدني وغيرهم على المشاركة في عملية البناء والتنمية، وتقديم وسام البناء لهم يعد تقديراً وعرفانا من الدولة لمجهوداتهم.

ورأى عثمان، ضرورة أن تستحدث الحكومة أوسمة أخرى للصناع والمزارعين ومن يساهمون في تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.