مدير «إعداد القادة» يؤكد على دور الشباب في استكمال عملية البناء والتنمية

يستكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب الاتحادات لجامعات وسط الصعيد، بمحاضرة عن تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة.

وحضر الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية.

فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة

وأكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة، يأتي في إطار استراتيجية المعهد ورؤية الدولة الوطنية وتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالشباب والحوار معهم ووعيهم بقضايا الوطن وتحديات المرحلة الراهنة، للمساهمة في بناء الدولة الوطنية، مؤكدا على الدور المهم والحيوي للشباب في استكمال عملية البناء والتنمية.

علاقة التنمية السياسية بالشائعات

وأوضح الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال المحاضرة أن هناك علاقة بين التنمية وفرص انتشار الشائعات، فكلما زادت التنمية السياسية قلت فرص انتشار الشائعات، وكلما قلت التنمية السياسية كانت البيئة خصبة أكثر لانتشار الشائعات.

وأضاف أن الشائعة ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق أهداف معينة للتأثير على إدارة الدولة، إذ تعد الشائعة وسيلة لضرب الثقة في مؤسسات الدولة، فهي عبارة عن تصدير أزمة للغير.

وتطرق إلى الحديث عن التنمية والأمن فهما وجهان لاستقرار الدولة، موضحا أن أي انتقاص فى التنمية يؤثر على الدولة، مشيرًا إلى أن أساليب تقييد التنمية في المجتمع يأتي من خلال الفقر، إذ يُعد العامل الداعم لانتشار الجهل والجريمة بما يؤدي إلى انتشار التطرف والبطالة، مؤكدا أن الفساد يشكل تهديدا للأمن القومي، كعامل مساعد للجريمة والإرهاب، إذ أن الفساد بمثابة عائق للتنمية، لذا أوضح على ضرورة النزاهة والشفافية للتغلب على الفساد.

وقد قام الدكتور رامي عاشور بتعريف مفهوم الفساد وتطرق إلى الحلول لمكافحة الفساد، والتي تتمثل في الحلول التدريجية والفورية في علانية تنفيذ العقوبة لأنها تؤدي إلى قيمة الردع، بالإضافة إلى الحل التدريجي لمكافحة الفساد والذي يتمثل في التعليم والإعلام.