«التعليم العالي» تنظم لقاء تنسيقيا مع مسؤولي وحدات مناهضة «العنف ضد المرأة»

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً تنسيقيًا مع مسئولي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص بجامعات: «بني سويف والدلتا وطيبة وبرج العرب وسمنود وشرق بورسعيد التكنولوجية».

مناهضة العنف ضد المرأة يرفع الوعي لدى الشباب

وأكد الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، على أهمية عقد هذه اللقاءات التي تثمر بالعديد من الفوائد، مؤكدًا على أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص بالجامعات التكنولوجية في رفع الوعي لدى الشباب، والعمل على تقليل العنف.

وأدار الجلسة هالة الأمين، رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، بحضور الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

واستعرض مسؤولو الوحدات خلال اللقاء، أفضل الأنشطة التي قامت بها الوحدات في الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية.