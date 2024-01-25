مايا مرسي لمدير البنك الدولي: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تمكين المرأة اقتصاديا

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.

وأشادت مايا مرسي بالجهود المبذولة من قبل البنك الدولي في دعم تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر، مؤكدةً أن التعاون بين المجلس والبنك الدولي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة أطلق عددًا من المبادرات والبرامج الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا، أبرزها «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، ومشروع «تحويشة».

من جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت عن سعادته بزيارة المجلس القومي للمرأة، مؤكدًا التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر نحو تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.