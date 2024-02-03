7 طرق للحفاظ على بطارية السيارة من التلف في فصل الشتاء.. لا تتجاهلها

في الصباح الباكر ومع انخفاض درجات الحرارة، يواجه السائقون ومالكو السيارات، تحدياً لا يقل صعوبة عن عوامل الطقس، من أمطار وضباب ألا وهو بطارية السيارة، الجزء المسؤول عن تشغيل المٌحرك الكهربائي أو ما يعرف بـ «دينمو السيارة»، إضافةً إلى توفير الطاقة اللازمة لإمداد السيارة بالكهرباء.

ومثلها كمثل باقي أجزاء السيارة تتطلب البطارية العناية والصيانة الدورية لتجنب تعطل المركبة في الطريق، والتأخر عن الأشغال والمواعيد الهامة، الأمر الذي يٌسبب حالة من الانفعال والتوتر الشديدين، تقدم «الوطن»، بعض النصائح لإطالة عمر بطارية السيارة والمحافظة عليها:

كيفية المحافظة على بطارية السيارة

تتأثر بطارية السيارة بعوامل الجو، فالحرارة الشديدة في فصل الصيف تعمل على زيادة التفاعل الكيميائي للأحماض المتواجدة بالبطارية، مما يٌزيد من الأبخرة الناتجة عن هذا التفاعل التي تٌؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للبطارية، وكذلك برودة الشتاء التي تثبط التفاعلات الكيميائية بداخلها، مما يجعلها تستهلك مٌعظم طاقتها لتشغيل المحرك، وتفقد قٌدرتها على الاحتفاظ بالشحن.

وفي السطور التالية نستعرض بعض الطرق التي تعمل على إطالة عمر البطارية بحسب موقع «car time»، الإنجليزي المٌتخصص في صيانة السيارات:

الحرص على شحن البطارية

كثيراً ما تتعرض بطارية السيارة للتلف إذا ما أٌهمل السائق المٌواظبة على تشغيل مٌحرك السيارة مدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً، حتى لو يكن بحاجة إلى التنقل بالسيارة، لإنعاش البطارية، وإعادة شحنها، وهو ما يعرف بعملية التسخين أو الإحماء قبل القيادة مباشرة.

التأكد من نظافة البطارية

قد تَتَكوّن بفعل درجات الحرارة المٌنخفضة، بعض الفطريات الرقيقة التي تٌشبه العفن، أو كما تسمى بكبيرتات الرُصاص، وتكون فوق أصابع البطارية، مما يٌضعف من قدرتها على إعادة الشحن وإمداد السيارة بالكهرباء، ويتوجب على السائق التأكد من عدم وجود هذه المادة.

نزع البطارية عند ترك السيارة لفترات طويلة

قد تضطر في بعض الأحيان إلى ترك السيارة لفترات طويلة دون تشغيل، مثل السفر إلى منطقة بعيدة، وفي هذه الحالة يٌنصح بنزع البطارية من السيارة للمٌحافظة على نسبة الشحن بداخلها وعدم تعريضها للتلف من قلة الاستعمال، ويٌستحب تغطيتها بمادة عازلة عن الجو.

تشحيم بطارية السيارة

ينصح المتخصصون في صيانة السيارات بضرورة تشحيم بطارية السيارة بصورة دورية خاصةً في فصل الشتاء لعزل أصابعها المعدنية عن الجو، والحصول على أعلى كفاءة ممكنة لدى استخدامها.

متابعة مستوى الأحماض الكيميائية

تحوي بطاريات السيارات على اختلاف أنواعها، على أحماض كيميائية يؤدي تفاعلها إلى توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لإنارة السيارة وتبريدها وغيرها من الخدمات التي تٌقدمها البطارية، ويجب على مالكي المركبات التحقق من مستوى هذه الأحماض ومٌتابعتها مع متخصص الصيانة بصورة مستمرة.

غلق الأجهزة الإلكترونية عند إيقاف السيارة

يجب على السائق التأكد من إغلاق جميع أنظمة السيارة الموصولة بالبطارية لدى إيقاف السيارة، لمنع نفاد البطارية وإطالة عمرها الافتراضي.