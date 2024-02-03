أطعمة مهمة تحميك من برودة الشتاء ونزلات البرد.. 3 نصائح لتقوية جهاز المناعة

تعد التقلبات الجوية سببًا رئيسيًا، في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لذا يجب اتباع بعض النصائح الطبية، لحماية الجسم من الأمراض الشتوية، وقد كشفت «الأرصاد»، عن تغييرات كبيرة في الأحوال الجوية بالأيام القادمة، وارتفاع درجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل.

نصائح مهمة لمواجهة التقلبات الجوية؟

نصح جمال سيد الخبير المناخي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» باتباع بعض النصائح في حالة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وعند الشعور بالبرودة، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- تناول السوائل الدافئة لتدفئة الجسم بشكل جيد.

نصائح طبية لتقوية مناعة الجسم

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعض النصائح لتقوية المناعة، حتى يكون الجسم قادرًا على محاربة الأمراض والفيروسات، منها تناول بعض الخضراوات المختلفة بأنواعها، خاصة الورقية التي تحتوي على الحديد والمعادن والفيتامينات، والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، لمحاربة الجذور الحرة، والأسماك أيضًا، لاحتوائها على أوميجا 3، المهمة جدًا لصحة الجسم، بالإضافة إلى الفواكه المختلفة، لاحتوائها على الفيتامينات المهمة.

بعد الشعور ببرودة شديدة على مدار الأيام الماضية، نشهد حالة من الأحوال الجوية، بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بداية من غدا، إلا أن الارتفاع في حرارة الطقس، سيكون شديدًا يوم الثلاثاء، بحسب جمال سيد الخبير المناخي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «النهاردة في تغيير طفيف في درجات الحرارة، والأيم الجاية الجو هيكون مٌختلف، خاصة يوم التلات».

تغيير في الأحوال الجوية بالفترة القادمة

وبرغم الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، إلا أننا سنشهد سقوط للأمطار، في بعض المناطق: «الفترة الجاية هتكون أحسن كتير من دلوقتي، لأن البرودة هتقل بشكل كبير».