مراسل «إكسترا نيوز»: معرض الكتاب يسجل رقما قياسيا في أعداد الزائرين

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرًا خاصة ترصد فيه أجواء اليوم العاشر من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55.

مشاهد معرض الكتاب

ورصد أحمد نبيل مراسل إكسترا نيوز، مشاهد معرض القاهرة للكتاب من بينها، الزحام الشديد من الجمهور الذي يملأ معرض القاهرة للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية، من الفئات العمرية المختلفة.

وأضاف أن الجمهور جاء للاطلاع على كنوزه المختلفة، وعناوين الكتاب التي تناسب كل الثقافات والهوايات، مشيرًا إلى أن وصول أعداد الزائرين في مجمل أيام الماضية منذ بدء المعرض وحتى ساعات أمس إلى مايقترب من الـ3 ملايين و700 ألف زائر حسبما أعلنته وزارة الثقاقة في بيانه أمس.

رقم قياسي في معرض الكتاب

وتابع بأن هذا الرقم يعد قياسيا لمعرض القاهرة للكتاب، مقارنة بالنسخ الماضية، منذ قدوم المعرض إلى مركز مصر للمعارض الدولية.