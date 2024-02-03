رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مراسل «إكسترا نيوز»: معرض الكتاب يسجل رقما قياسيا في أعداد الزائرين

كتب:

حسن سمير
06:04 م | السبت 03 فبراير 2024
أحمد نبيل مراسل إكسترا نيوز

أحمد نبيل مراسل إكسترا نيوز

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرًا خاصة ترصد فيه أجواء اليوم العاشر من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55.

مشاهد معرض الكتاب

ورصد أحمد نبيل مراسل إكسترا نيوز، مشاهد معرض القاهرة للكتاب من بينها، الزحام الشديد من الجمهور الذي يملأ معرض القاهرة للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية، من الفئات العمرية المختلفة.

وأضاف أن الجمهور جاء للاطلاع على كنوزه المختلفة، وعناوين الكتاب التي تناسب كل الثقافات والهوايات، مشيرًا إلى أن وصول أعداد الزائرين في مجمل أيام الماضية منذ بدء المعرض وحتى ساعات أمس إلى مايقترب من الـ3 ملايين و700 ألف زائر حسبما أعلنته وزارة الثقاقة في بيانه أمس. 

رقم قياسي في معرض الكتاب

وتابع بأن هذا الرقم يعد قياسيا لمعرض القاهرة للكتاب، مقارنة بالنسخ الماضية، منذ قدوم المعرض إلى مركز مصر للمعارض الدولية.

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

ندوة جناح الأزهر في معرض الكتاب تطالب بتغيير النظرة السطحية للمرض النفسي

معرض الكتاب يناقش دور يعقوب الشاروني في نقد أدب الطفل

معرض الكتاب يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في صناعة النشر

إقبال كبير على أعمال طه حسين بجناح «قصور الثقافة» في معرض الكتاب
بقلم حسن سمير