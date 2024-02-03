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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الخارجية الأمريكية»: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا بالمنطقة العربية

كتب:

حسن سمير
09:45 م | السبت 03 فبراير 2024
سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

قال سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات الأمريكية، وشنت الهجمات الأخيرة للرد على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة العربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن ما تقوم به واشنطن الآن من هجمات هدفه حماية مصالحها في المنطقة، مشيرا إلى أنها تمتلك قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة العراقية وهناك تفاهم بين البلدين، والضربات الأخيرة مجرد بداية ويمكن أن تتكرر مجددًا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

 

 

 

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