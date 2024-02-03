«الخارجية السورية» تندد بالضربات الأمريكية: واشنطن مصدر عدم الاستقرار بالعالم

قالت الخارجية السورية، إن العدوان الأمريكي على سوريا يضاف لسجل انتهاكات واشنطن لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، مؤكدة أن العدوان الأمريكي على سوريا يثبت مجددا أن واشنطن هي المصدر الرئيسي لحالة عدم الاستقرار العالمي، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضافت الخارجية السورية، أن القوات العسكرية الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين وتأجج الصراع بمنطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية، مشددة على رفضها لكل «الذرائع والأكاذيب» التي روجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير العدوان على سوريا.

وشددت أن العدوان الأخير يؤكد أن السمة الصريحة للإدارة الأمريكية هي عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، معربة عن قلقها بشدة إزاء حالة الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن الدولي جراء إعاقة واشنطن له في وقف انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.