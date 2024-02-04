تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و 1552 سيارة، وشملت حركة الواردات 7 آلاف و500 طن بضائع، 496 شاحنة 1537 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف و500 طن بضائع، 400 شاحنة، و15 سيارة.

حركة البضائع في ميناء بورتوفيق

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينتين النوي اكسبريس و«SEA WAVE1» وعلى متنها 1480 سيارة بوزن 2960 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1415 راكب بموانيها.

حركة البضائع في ميناء سفاجا

وأوضحت في تقرير لها، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمل والحرية1 بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 3490 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الاربع وهي آور، بريدج، كوين نفرتيتي وآيلة.