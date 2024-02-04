بعد إعلان الارتباط رسميا.. ماذا قال خطيب البلوجر أحلام عادل؟

بسمة لم تفارق وجهها بل انعكست على ملامحها، باقة من الورورد الحمراء تحملها بين يديها، نظرة مليئة بالحب برفقة صديق عمرها، الذي أصبح خطيبها، ليكون عوضًا لها عن انفصالها، لتبدأ البلوجر أحلام عادل رحلة حب جديدة، والتي أعلنت عنها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، بنشر مجموعة من الصور التي جمعتهما سويًا، الأمر الذي بات يشغل بال الكثيرون، من هو خطيب البلوجر أحلام عادل؟، وكيف علق على خبر خطوبتهم؟

أول تعليق من خطيب البلوجر أحلام عادل..« صديقة وحب العمر»

علاقة قوية جمعت بين أحلام عادل وصديقها البلوجر محمد أسامة، الذي عبر عن فرحته بالخطوبة بكلمات تعكس مدى الحب بينهما، والتي نشرها على حسابه عبر «إنستجرام» معلقًا على : «دنيا ودت ناس وجابت وأنتي ثابتة من البداية، في حاجات معينة كدة لازم تنضج قبل ماتحصل عليها، لأنك لو أخدتها بدري هتضيع منك بدري، أوقات كتير مابنفهمش حكمة ربنا من اللي بيحصلنا بس سبحان الله لطف ربنا دايما هو اللي سابق وحاكم».

تابع «أسامة» خطيب البلوجر أحلام عادل: «أنه بمرور الوقت اكتشفت أنها مش مجرد كيميا في الفيديوهات، وبس لا دي أكتر روح تشبهك وأنت بتدور عليها ومش واخد بالك، ترتيبات ربنا دايما جايبالنا الخير، روحنا وجينا وروحنا وجينا ودايما سبحان الله الطريق بيجمعنا سوا تاني، بس المرة دي واحنا بشكل مختلف نتمنا من ربنا يباركلنا فيه طول العمر ويتممهولنا علي خير».

علاقة أحلام عادل والبلوجر محمد أسامة

عرفت أحلام عادل والبلوجرمحمد أسامة، بظهورهم سويًا عبر مجموعة من الفيديوهات عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق تيك توكر الشهير، الأمر الذي لفت الأنظار إليهم، ورغب المتابعين في أن تتحول صداقتهم إلى ارتباط، وفقًا لما أشارت إليه أحلام عادل قائلة: «كومنتات كتير أننا لايقين على بعض، ومحدش فينا كان مركز فيها، لكن النصيب غلاب في النهاية والحمد لله».